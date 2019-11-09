Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 ноября – недавно солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, причиной чему назвал их обещание его изнасиловать. Реформа российской армии – хуже некуда. Киселев разгадал большое количество протестов в России – слишком большое количество гуманитариев.
Также в выпуске:
Путин заявил, что "пещерные русофобы" обьявили войну руцкому языку.
Вундеркатер Путина.
Вова летописец.
Америка против православия.
Страсти Бердымухамедова.
Интернет против российской демографии.
Беспощадный суд РФ.
Кадыров обещает убивать.
Путину заиграли.
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