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      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева

      Вести Кремля 13 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 ноября – недавно солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, причиной чему назвал их обещание его изнасиловать. Реформа российской армии – хуже некуда. Киселев разгадал большое количество протестов в России – слишком большое количество гуманитариев.

      Также в выпуске:

      Путин заявил, что "пещерные русофобы" обьявили войну руцкому языку.

      Вундеркатер Путина.

      Вова летописец.

      Америка против православия.

      Страсти Бердымухамедова. 

      Интернет против российской демографии.

      Беспощадный суд РФ.

      Кадыров обещает убивать.

      Путину заиграли.

      blog_ava
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля
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