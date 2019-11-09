Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 ноября – недавно солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, причиной чему назвал их обещание его изнасиловать. Реформа российской армии – хуже некуда. Киселев разгадал большое количество протестов в России – слишком большое количество гуманитариев.

Также в выпуске: Путин заявил, что "пещерные русофобы" обьявили войну руцкому языку. Вундеркатер Путина. Вова летописец. Америка против православия. Страсти Бердымухамедова. Интернет против российской демографии. Беспощадный суд РФ. Кадыров обещает убивать. Путину заиграли.