Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16.06 – в Кремле поняли, чтобы не потерять самого мощного партнера в Азии, нужно отдать самое дорогое, что есть в России. В сентябре москвичи будут выбирать себе нового градоначальника. Пока что безусловным фаворитом является Собянин, но ему бросил вызов Джигурда.
Также в выпуске:
Опасная Lada от Трампа.
Опа, Джигурда!
Пушки вместо телескопов.
Штраф за футбол.
Ужасы Мундиаля.
Обский карнавал.
Источник: 24 Канал
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