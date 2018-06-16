Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16.06 – в Кремле поняли, чтобы не потерять самого мощного партнера в Азии, нужно отдать самое дорогое, что есть в России. В сентябре москвичи будут выбирать себе нового градоначальника. Пока что безусловным фаворитом является Собянин, но ему бросил вызов Джигурда.

Также в выпуске: Опасная Lada от Трампа. Опа, Джигурда! Пушки вместо телескопов. Штраф за футбол. Ужасы Мундиаля. Обский карнавал.