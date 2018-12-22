Вести Кремля. Сливки: Россия села на дно. Белоснежность по-русски

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 22.12 – Пыня за докладом к британским берегам отправил очередную партию ГРУшников, ноч то-то пошло не так. Россия на всех парах мчится к Новому году. Вот только в Кемеровской области что-то пошло не по плану, вместо снега там – краска.

Также в выпуске: Smells like teen Pootin. Cколько денег Госдума потратит на свою реконструкцию. Челябинский Париж. Интернет по-русски.