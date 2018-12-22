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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Вести Кремля. Сливки: Россия села на дно. Белоснежность по-русски

      Вести Кремля 69 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 22.12 – Пыня за докладом к британским берегам отправил очередную партию ГРУшников, ноч то-то пошло не так. Россия на всех парах мчится к Новому году. Вот только в Кемеровской области что-то пошло не по плану, вместо снега там – краска.

      Также в выпуске:

      Smells like teen Pootin.

      Cколько денег Госдума потратит на свою реконструкцию.

      Челябинский Париж.

      Интернет по-русски.

      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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