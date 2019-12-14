Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 декабря – в РФ украинский сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским сначала отредактировали, а потом вообще сняли с эфира. Но в некоторых областях все-таки показали сцену о "Путине-Хубло". Россия объявила грандиозные, однако абсурдные планы. Теперь в Кремле хотят опуститься на дно Мариинской впадины, чтобы Владимир Путин смог установить там флаг.

Также в выпуске: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Путин в образе римского императора. Обвиняемый попытался сбежать из суда через потолок. Что кроется за Соболь.