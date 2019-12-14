Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 декабря – в РФ украинский сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским сначала отредактировали, а потом вообще сняли с эфира. Но в некоторых областях все-таки показали сцену о "Путине-Хубло". Россия объявила грандиозные, однако абсурдные планы. Теперь в Кремле хотят опуститься на дно Мариинской впадины, чтобы Владимир Путин смог установить там флаг.
Также в выпуске:
Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал".
Путин в образе римского императора.
Обвиняемый попытался сбежать из суда через потолок.
Что кроется за Соболь.
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