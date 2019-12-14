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      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно

      Вести Кремля 23 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 декабря – в РФ украинский сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским сначала отредактировали, а потом вообще сняли с эфира. Но в некоторых областях все-таки показали сцену о "Путине-Хубло". Россия объявила грандиозные, однако абсурдные планы. Теперь в Кремле хотят опуститься на дно Мариинской впадины, чтобы Владимир Путин смог установить там флаг.

      Также в выпуске:

      Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал".

      Путин в образе римского императора.

      Обвиняемый попытался сбежать из суда через потолок.

      Что кроется за Соболь.

       

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      14 декабря
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
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