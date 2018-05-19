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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев

Вести Кремля 31 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 19.05 – во время открытия Путиным Керченского моста в аннексированном Крыму нашелся курьез, который мог испортить праздник, если бы не герой "Хирург", который все исправил. Но оказался больше ни на что не способным. В России Сибирь от пожаров будут охранять рыцари хлыста и плети.

Также в выпуске:

Царские гонки на КАМАЗе.

Сколько россиян посмотрели инаугурацию Владимира Путина – в "Цифре дня".

Врагом №1 российской "победы" стал еще один российский юноша – мальчик Данила из Красноярска.

Министерство просвещения Медведева. 

Краснодарские отряды Путина.

Предел "Победобесия".

Деревянный стул Путина. 

Велосипедные бои в Чечне. 

Картофель не free.

Росгвардия, которая не поднялась со дна.

Аргентинскому покупателю – российский товар. 

Полицейские симуляции. 

Теги: Новости России Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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