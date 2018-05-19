Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 19.05 – во время открытия Путиным Керченского моста в аннексированном Крыму нашелся курьез, который мог испортить праздник, если бы не герой "Хирург", который все исправил. Но оказался больше ни на что не способным. В России Сибирь от пожаров будут охранять рыцари хлыста и плети.
Также в выпуске:
Царские гонки на КАМАЗе.
Сколько россиян посмотрели инаугурацию Владимира Путина – в "Цифре дня".
Врагом №1 российской "победы" стал еще один российский юноша – мальчик Данила из Красноярска.
Министерство просвещения Медведева.
Краснодарские отряды Путина.
Предел "Победобесия".
Деревянный стул Путина.
Велосипедные бои в Чечне.
Картофель не free.
Росгвардия, которая не поднялась со дна.
Аргентинскому покупателю – российский товар.
Полицейские симуляции.