Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 19.05 – во время открытия Путиным Керченского моста в аннексированном Крыму нашелся курьез, который мог испортить праздник, если бы не герой "Хирург", который все исправил. Но оказался больше ни на что не способным. В России Сибирь от пожаров будут охранять рыцари хлыста и плети.

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