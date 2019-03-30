Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 30 марта – Дмитрий Медведев пообещал шесть лет не поднимать налоги. Но это Россия и если пообещали что-то хорошое, то нужно насторожиться. Кремль потратил бюджетные 30 милионов долларов в помощь Кыргызстана и объяснения этой невиданной щедрости является лишь то, что в перепутали двойников Путина.
Також у випуску:
Тимченко – син маминой подруги.
РФ спускается на дно.
В чем сила россиян.
Как в Якутске отгораживаются от эмигрантов.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии