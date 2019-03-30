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      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина

      Вести Кремля 52 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 30 марта – Дмитрий Медведев пообещал шесть лет не поднимать налоги. Но это Россия и если пообещали что-то хорошое, то нужно насторожиться. Кремль потратил бюджетные 30 милионов долларов в помощь Кыргызстана и объяснения этой невиданной щедрости является лишь то, что в перепутали двойников Путина.

      Також у випуску:

      Тимченко – син маминой подруги.

      РФ спускается на дно.

      В чем сила россиян.

      Как в Якутске отгораживаются от эмигрантов.

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      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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