Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 30 марта – Дмитрий Медведев пообещал шесть лет не поднимать налоги. Но это Россия и если пообещали что-то хорошое, то нужно насторожиться. Кремль потратил бюджетные 30 милионов долларов в помощь Кыргызстана и объяснения этой невиданной щедрости является лишь то, что в перепутали двойников Путина.

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Источник: 24 канал