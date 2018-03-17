Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вести Кремля 23:59, 17 марта 80 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 17.03 – Саб-Зиро Путин стал персонажем компьютерной игры. Он борется со всеми кандидатами. Мэрия Владивостока свозит грязный снег со всего города на центральную площадь.
Также в выпуске:
Дагестан против Путина.
Россия все же на коленях: падение Лаврова.
Гонял животных по грязным подъездам – документальный фильм "Путин".
Британцы обломали триумфальную предвыборную ходу Путина.
Первомартовские сказки от дядюшки Пу, или ракета "Кинжал".
Каким туманом покрылась Маша Захарова.
Провал прямо посреди дороги в Таганроге.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии