Вести Кремля. Сливки. Секрет успеха Пыни. На Жириновского напало прозрение
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18.08 – "цепной пес Березовского" Сергей Доренко, которому очень не зря запретили въезд в Украину, объяснил, благодаря чему ВВП в 2000 году выиграл выборы. Кремлевский паяц Владимир Жириновский решил изменить название партии.
Также в выпуске:
Кому Путин позолотил ручку.
Сколько долгов другим государствам Кремль списал за последние 10 лет – в "Цифре дня".
Пережить пенсионный возраст.
Шойгу пугает ежа.
Россия роздилилась на 10% умных и на 90% идиотов – "Цитата дня".
Массовая гироскутеризация.
Муж для Няши.
Голос пенсии.
Источник: 24 канал
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