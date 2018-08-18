Вести Кремля. Сливки. Секрет успеха Пыни. На Жириновского напало прозрение

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18.08 – "цепной пес Березовского" Сергей Доренко, которому очень не зря запретили въезд в Украину, объяснил, благодаря чему ВВП в 2000 году выиграл выборы. Кремлевский паяц Владимир Жириновский решил изменить название партии.

Также в выпуске: Кому Путин позолотил ручку. Сколько долгов другим государствам Кремль списал за последние 10 лет – в "Цифре дня". Пережить пенсионный возраст. Шойгу пугает ежа. Россия роздилилась на 10% умных и на 90% идиотов – "Цитата дня". Массовая гироскутеризация. Муж для Няши. Голос пенсии.