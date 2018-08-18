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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Вести Кремля. Сливки. Секрет успеха Пыни. На Жириновского напало прозрение

Вести Кремля 36 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18.08 – "цепной пес Березовского" Сергей Доренко, которому очень не зря запретили въезд в Украину, объяснил, благодаря чему ВВП в 2000 году выиграл выборы. Кремлевский паяц Владимир Жириновский решил изменить название партии.

Также в выпуске:

Кому Путин позолотил ручку. 

Сколько долгов другим государствам Кремль списал за последние 10 лет – в "Цифре дня". 

Пережить пенсионный возраст. 

Шойгу пугает ежа. 

Россия роздилилась на 10% умных и на 90% идиотов – "Цитата дня". 

Массовая гироскутеризация. 

Муж для Няши. 

Голос пенсии. 

Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Жириновский Владимир Путин
Источник: 24 канал
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