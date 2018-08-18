Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18.08 – Путин выпустил свою щучку и у Каспийского моря "отошли воды": после 22-летней беременности родился-таки ребенок пяти отцов. Лайма Вайкуле впала в детсво и решила не посещать Крым, просто потому что запрещают.
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Источник: 24 канал
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