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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
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Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм

Вести Кремля 28 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18.08 – Путин выпустил свою щучку и у Каспийского моря "отошли воды": после 22-летней беременности родился-таки ребенок пяти отцов. Лайма Вайкуле впала в детсво и решила не посещать Крым, просто потому что запрещают.

Также в выпуске:

Шаловливые шутки Путина.

Гей-парадик в Яблонёвом.

Посадили 111 деревьев и Собянина – в кресло мэра. 

Собчак взялась за старое, а заодно и за белое.

Что лучше выглядит в Кубке Стэнли – Овечкин или пельмешки.

Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
Источник: 24 канал
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