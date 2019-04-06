Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 апреля – Дольф Лундгрен пройдет в рядах "Бессмертного полка" с Владимиром Путиным. Бренд "Армия России" выпустила куртку как у Путина, которая похожа на гражданскую версию американской военной куртки.

Также в выпуске: Боевые парапсихологи Шойгу. Автомобильный вандал Путин. Новости свехдержавы.

Источник: 24 канал