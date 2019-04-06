Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 апреля – Дольф Лундгрен пройдет в рядах "Бессмертного полка" с Владимиром Путиным. Бренд "Армия России" выпустила куртку как у Путина, которая похожа на гражданскую версию американской военной куртки.
Также в выпуске:
Боевые парапсихологи Шойгу.
Автомобильный вандал Путин.
Новости свехдержавы.
Источник: 24 канал
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