Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в "Лужниках"

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 09.03 – ради длинного рубля доверенное лицо Путина на выборах Маргарита Симоньян пытается сменить амплуа. Как оказалось, настоящий бал мракобесия состоялся не на Федеральном собрании, а в "Лужниках".

Также в выпуске: Смертельная инициатива коммунистов. Собчак подмочили репутацию. Архитектурная мизантропия Шувалова. Нет машин – нет восстаний. О "фантастическом" в прямом смысле слова оружии России – Богдан Процишин и "Вести Кремля". В Кремле знают, кем можно пополнить загоны Сергея Кужугетовича.