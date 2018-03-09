Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в "Лужниках"
Вести Кремля 21:47, 9 марта 565 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 09.03 – ради длинного рубля доверенное лицо Путина на выборах Маргарита Симоньян пытается сменить амплуа. Как оказалось, настоящий бал мракобесия состоялся не на Федеральном собрании, а в "Лужниках".
Также в выпуске:
Смертельная инициатива коммунистов.
Собчак подмочили репутацию.
Архитектурная мизантропия Шувалова.
Нет машин – нет восстаний.
О "фантастическом" в прямом смысле слова оружии России – Богдан Процишин и "Вести Кремля".
В Кремле знают, кем можно пополнить загоны Сергея Кужугетовича.
Источник: 24 Канал
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