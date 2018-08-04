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ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты

Вести Кремля 41 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 04.08 – в России рекламщики умеют делать настоящие шедевры. В городе Норильск государственые службы сняли необычною рекламу с медвежонками. Существует теория, что Путин управляет старной не один, а со своими двойниками, а вот его подченненые депутаты пошли еще дальше и работают даже после смерти

Также в выпуске:

Гагаринские технологии в действии.

Гравитационные туалеты в поездах.

Российский робот для битья.

Универсальный Виталий Мутко.

Путин – голубиный король.

Теги: Новости России Вести Кремля
Источник: 24 канал
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