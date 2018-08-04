Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 04.08 – в России рекламщики умеют делать настоящие шедевры. В городе Норильск государственые службы сняли необычною рекламу с медвежонками. Существует теория, что Путин управляет старной не один, а со своими двойниками, а вот его подченненые депутаты пошли еще дальше и работают даже после смерти
Также в выпуске:
Гагаринские технологии в действии.
Гравитационные туалеты в поездах.
Российский робот для битья.
Универсальный Виталий Мутко.
Путин – голубиный король.
Источник: 24 канал
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