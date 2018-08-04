Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 04.08 – в России рекламщики умеют делать настоящие шедевры. В городе Норильск государственые службы сняли необычною рекламу с медвежонками. Существует теория, что Путин управляет старной не один, а со своими двойниками, а вот его подченненые депутаты пошли еще дальше и работают даже после смерти

Также в выпуске: Гагаринские технологии в действии. Гравитационные туалеты в поездах. Российский робот для битья. Универсальный Виталий Мутко. Путин – голубиный король.