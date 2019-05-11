Вести Кремля. Сливки: Солидный господь в России. Дудь против сталинского режима
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 мая – мэр Сызрани с семьей и несколькими друзьями устроили себе личное богослужение, отгородившись от остальных людей шторкой. Дудь хотел показать россиянам в общедоступном ютубном формате обо всех страхах сталинского режима. А им – хоть кол на голове теши.
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Источник: 24 Канал
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