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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Вести Кремля. Сливки: Солидный господь в России. Дудь против сталинского режима

      Вести Кремля 19

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 мая – мэр Сызрани с семьей и несколькими друзьями устроили себе личное богослужение, отгородившись от остальных людей шторкой. Дудь хотел показать россиянам в общедоступном ютубном формате обо всех страхах сталинского режима. А им – хоть кол на голове теши.

      Также в выпуске:

      Телеканалы решили не сообщать россиянам о гибели соотечественников в трагедии в «Шереметьего».

      В РФ облажались с празником 9 мая.

      Представители террористического движения «Талибан» надели на себя георгиевские ленточки

      В России развернули георгиевскую ленту размером с Эйфелеву башню.

      На параде в Пятигорське в руках дети несли американские автоматы М16, чтобы восстать против деда Пу.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Вести Кремля Религия
      Источник: 24 Канал
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