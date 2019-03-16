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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего ненужно

      Вести Кремля 61 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 марта – в России священники РПЦ будут помогать судебным приставам взыскивать долги. У водителей, которые дважды попались на пьяной езде за рулем, будут конфисковать автомобили.

      Также в выпуске:

      Басни Путина.

      Ракетный "царь-двигатель".

      Главный духовник "Роскосмоса".

      Чеченский Волдеморт.

      Шутки Кремля.

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      Теги: Новости России Патриарх Кирилл Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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