Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего ненужно

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 марта – в России священники РПЦ будут помогать судебным приставам взыскивать долги. У водителей, которые дважды попались на пьяной езде за рулем, будут конфисковать автомобили.

Также в выпуске: Басни Путина. Ракетный "царь-двигатель". Главный духовник "Роскосмоса". Чеченский Волдеморт. Шутки Кремля.