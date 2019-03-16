Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего ненужно
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 марта – в России священники РПЦ будут помогать судебным приставам взыскивать долги. У водителей, которые дважды попались на пьяной езде за рулем, будут конфисковать автомобили.
Также в выпуске:
Басни Путина.
Ракетный "царь-двигатель".
Главный духовник "Роскосмоса".
Чеченский Волдеморт.
Шутки Кремля.
Источник: 24 канал
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