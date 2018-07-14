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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна

Вести Кремля 45 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14.07 – вскоре россияне всем утрут нос, человек, который отвечает за здоровье россиян, профильный министр Скворцова, предполагает, что россияне могут жить по 120 лет, но оказывается не все так просто. Когда Чемпионат мира в разгаре, все ослеплены футболом, просыпается мафия, повышая налоги, акцизы, пошлины.

Также в выпуске:

Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пыни.

Русское экономическое чудо от ручного Медведева.

Новое о Скрипалях.

Деньги не пахнут только в России.

"Импортзамещение" слов.

Герой Мундиальского Труда Черчесов.

 

 

 

Теги: Новости России Вести Кремля
Источник: 24 канал
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