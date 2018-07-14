Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14.07 – вскоре россияне всем утрут нос, человек, который отвечает за здоровье россиян, профильный министр Скворцова, предполагает, что россияне могут жить по 120 лет, но оказывается не все так просто. Когда Чемпионат мира в разгаре, все ослеплены футболом, просыпается мафия, повышая налоги, акцизы, пошлины.

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