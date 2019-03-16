Вести Кремля. Сливки: Трампа сравнили с Гитлером. Мамкины революционеры за свободный интернет

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 марта – Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на брифинге для военных атташе зарубежных стран заявил, что Трамп напоминает ему Гитлера, а Штаты нацистскую Германию. Россияне попробовали сказать нет блокированию интернета и критики власти в сети.

Также в выпуске: Икона от Путина. Маленькая латышская стена. Россия страна-маскарад. Блины с лопаты в прошлом. Криминальное чтиво Поклонской. Теракт на концерте Киркорова.