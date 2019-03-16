Вести Кремля. Сливки: Трампа сравнили с Гитлером. Мамкины революционеры за свободный интернет
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 16 марта – Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на брифинге для военных атташе зарубежных стран заявил, что Трамп напоминает ему Гитлера, а Штаты нацистскую Германию. Россияне попробовали сказать нет блокированию интернета и критики власти в сети.
Также в выпуске:
Икона от Путина.
Маленькая латышская стена.
Россия страна-маскарад.
Блины с лопаты в прошлом.
Криминальное чтиво Поклонской.
Теракт на концерте Киркорова.
Источник: 24 канал
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