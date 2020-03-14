Вести Кремля. Сливки: Троянская Валька Матвиенко. Аналог "Паразитов" от Навального
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В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 марта – председатель Совета Федерации Валя Матвиенко решила бороться с коронавирусом. Но на практике придумала новую стратегию борьбы с врагами. Фильм "Паразиты" получил 4 Оскара. Алексей Навальный выпустил свой аналог – фильм о медиа-приспособленцах с армянскими корнями.
Также в выпуске:
Пирамида потребностей Путиноу.
Конституцию России умножили на ноль.
Сам ты Fake News.
Опиум для самых младших.
Бедная Лиза.
Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 14 марта 2020:
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