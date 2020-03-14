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      Вести Кремля. Сливки: Троянская Валька Матвиенко. Аналог "Паразитов" от Навального

      -

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 марта – председатель Совета Федерации Валя Матвиенко решила бороться с коронавирусом. Но на практике придумала новую стратегию борьбы с врагами. Фильм "Паразиты" получил 4 Оскара. Алексей Навальный выпустил свой аналог – фильм о медиа-приспособленцах с армянскими корнями.

      Также в выпуске:

      Пирамида потребностей Путиноу.

      Конституцию России умножили на ноль.

      Сам ты Fake News.

      Опиум для самых младших.

      Бедная Лиза.

      Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 14 марта 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Алексей Навальный Новости России Вести Кремля
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