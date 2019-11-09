18:40
9 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, сегодня
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Вести Кремля
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Вести Кремля. Сливки: Утилизация Медведева. Грозный Путин

      Вести Кремля 6 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 ноября – в Надыме заказали утилизацию портретов Медведева. Путин своеобразно пообщался с общественностью в Калининграде – показал кулак.

      Также в выпуске:

      Назад в СССР.

      Буряты против Путина.

      Нескончаемые памятники Сталину.

      Идеальный вытрезвитель.

      У Путина – все для народа.

      Догнать и перегнать Америку.

      Путин и иконы.

      Почта России – черная дыра.

      Квартирный вопрос в Рашке.

      blog_ava
      В России прокомментировали решение суда ООН в пользу Украины
      сегодня
      1829
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин Дмитрий Медведев
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Наступ на свободу слова в Україні чи політичні розбірки: що відбувається насправді
      сегодня , 18:30 Наступ на свободу слова в Україні чи політичні розбірки: що відбувається насправді
      Антон Голобородько 5
      10 полезных девайсов с Aliexpress
      сегодня , 18:04 10 полезных девайсов с Aliexpress
      Анастасія Можаровська 2985
      Безкоштовно отримав землю, де звів розкішний маєток: що відомо про нового суддю КСУ
      сегодня , 17:00 Безкоштовно отримав землю, де звів розкішний маєток: що відомо про нового суддю КСУ
      Ірина Шиба 269
      Его пытались убить, но он выстоял: Зеленский поздравил с Днем украинского языка
      сегодня , 15:46 Его пытались убить, но он выстоял: Зеленский поздравил с Днем украинского языка
      Ірина Кошанська 101
      Россия 400 лет делала все, чтобы достичь своего в Украине – экс-командующий армией США в Европе
      сегодня , 13:38 Россия 400 лет делала все, чтобы достичь своего в Украине – экс-командующий армией США в Европе
      Олексій Печій 749
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук