Вести Кремля. Сливки: Утилизация Медведева. Грозный Путин
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 ноября – в Надыме заказали утилизацию портретов Медведева. Путин своеобразно пообщался с общественностью в Калининграде – показал кулак.
Также в выпуске:
Назад в СССР.
Буряты против Путина.
Нескончаемые памятники Сталину.
Идеальный вытрезвитель.
У Путина – все для народа.
Догнать и перегнать Америку.
Путин и иконы.
Почта России – черная дыра.
Квартирный вопрос в Рашке.
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