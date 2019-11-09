Вести Кремля. Сливки: Утилизация Медведева. Грозный Путин

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 ноября – в Надыме заказали утилизацию портретов Медведева. Путин своеобразно пообщался с общественностью в Калининграде – показал кулак.

Также в выпуске: Назад в СССР. Буряты против Путина. Нескончаемые памятники Сталину. Идеальный вытрезвитель. У Путина – все для народа. Догнать и перегнать Америку. Путин и иконы. Почта России – черная дыра. Квартирный вопрос в Рашке.