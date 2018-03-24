Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24.03 – среди вещей, которыми россияне привыкли гордиться – балет. На Урале люди вышли вальсировать и показать отношение к жизни среднестатистического россиянина в одном слове – "все равно". Ксения Собчак очень мощно получила от Навального сразу после голосования на выборах России.
Также в выпуске:
Путин без напрягов и сюрпризов выиграл выборы имени себя.
Кокаиновый рейс или как к Лаврову прилетели помощники.
"Тонкое" душевное состояние Жириновского.
Маленькая Таня из Волоколамска вышла на дорогу войны.
Прощай, немытая Россия.
Единственное, чего боятся россияне, это летать.
Источник: 24 Канал
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