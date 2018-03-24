Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24.03 – среди вещей, которыми россияне привыкли гордиться – балет. На Урале люди вышли вальсировать и показать отношение к жизни среднестатистического россиянина в одном слове – "все равно". Ксения Собчак очень мощно получила от Навального сразу после голосования на выборах России.

Также в выпуске: Путин без напрягов и сюрпризов выиграл выборы имени себя. Кокаиновый рейс или как к Лаврову прилетели помощники. "Тонкое" душевное состояние Жириновского. Маленькая Таня из Волоколамска вышла на дорогу войны. Прощай, немытая Россия. Единственное, чего боятся россияне, это летать.