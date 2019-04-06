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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Вести Кремля. Сливки: Воскресение новых Менделеевых и Ломоносовых. Грустный подарок от Кадирова

      Вести Кремля 55

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 апреля – российский политический деятель Дмитрий Медведев направит пять миллиардов рублей на зарплаты ученым. Рамзан Кадыров пообещал "Ниву" потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину.

      Также в выпуске:

      Налоги России нигде не заканчиваются.

      Глюки национального масштаба.

      Праздник каждый день.

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      Теги: Вести Кремля Новости России Рамзан Кадыров Дмитрий Медведев
      Источник: 24 канал
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