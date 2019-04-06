Вести Кремля. Сливки: Воскресение новых Менделеевых и Ломоносовых. Грустный подарок от Кадирова
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 апреля – российский политический деятель Дмитрий Медведев направит пять миллиардов рублей на зарплаты ученым. Рамзан Кадыров пообещал "Ниву" потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину.
Также в выпуске:
Налоги России нигде не заканчиваются.
Глюки национального масштаба.
Праздник каждый день.
Источник: 24 канал
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