Вести Кремля. Сливки: Восстание калмыцких бандеровцев в РФ. Козел Навальщения
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 5 октября – Трапезников – один из главарей донецких боевиков – неожиданно стал мэром калмыцкого города. Однако и там ему не рады – жители города вспомнили грехи, которые он совершил в Украине. В РФ теперь будут вешать всех собак и неудачи на Навального.
Также в выпуске:
Солдаты для Путина.
Ослы РФ в Осло.
"Приора" для Гретты.
Фотограф для Путина.
Их там нет!
Медведев хочет предать Путина?
Дядя Вова, они с тобою!
Здоровая нация без американской продукции.
Весомые проблемы.
Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 5 октября 2019 года:
Источник: 24 канал
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