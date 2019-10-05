Вести Кремля. Сливки: Восстание калмыцких бандеровцев в РФ. Козел Навальщения

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 5 октября – Трапезников – один из главарей донецких боевиков – неожиданно стал мэром калмыцкого города. Однако и там ему не рады – жители города вспомнили грехи, которые он совершил в Украине. В РФ теперь будут вешать всех собак и неудачи на Навального.

Также в выпуске: Солдаты для Путина. Ослы РФ в Осло. "Приора" для Гретты. Фотограф для Путина. Их там нет! Медведев хочет предать Путина? Дядя Вова, они с тобою! Здоровая нация без американской продукции. Весомые проблемы. Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 5 октября 2019 года: