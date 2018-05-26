Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26.05 – в России проблему с увлечением количества детей решили: глава Минздрава анонсировала продление до 30 лет периода детства. Когда весь мир отворачивается, а санкций все больше, хвататься приходится за каждую соломинку или копейку. О качестве российских дорог издавна ходили легенды, но оказалось, что даже на таком можно заработать.

Также в выпуске: Во всем виноват Навальный. Марсианская эпопея Рогозина. Российские тазики и ракеты. Слушайте Путина и верьте ему. Мундиаль, готовность №1. Голодные псы режима. Трюдо-любный Локоть.