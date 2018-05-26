Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26.05 – в России проблему с увлечением количества детей решили: глава Минздрава анонсировала продление до 30 лет периода детства. Когда весь мир отворачивается, а санкций все больше, хвататься приходится за каждую соломинку или копейку. О качестве российских дорог издавна ходили легенды, но оказалось, что даже на таком можно заработать.
Также в выпуске:
Во всем виноват Навальный.
Марсианская эпопея Рогозина.
Российские тазики и ракеты.
Слушайте Путина и верьте ему.
Мундиаль, готовность №1.
Голодные псы режима.
Трюдо-любный Локоть.
Источник: 24 Канал
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