В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 февраля – в российских рейтингах она лучшая во всем, но самый главный видуманый рейтинг докажет – избирательное законодательство пора таки менять и позволить Путину остаться на пятый срок. Сбивать беспилотники – это древняя русская традиция, там считают, что это хорошо, ведь на митингах часть демонстрантов они могут покалечить при падении.

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