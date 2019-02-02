Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 февраля – в российских рейтингах она лучшая во всем, но самый главный видуманый рейтинг докажет – избирательное законодательство пора таки менять и позволить Путину остаться на пятый срок. Сбивать беспилотники – это древняя русская традиция, там считают, что это хорошо, ведь на митингах часть демонстрантов они могут покалечить при падении.
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