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      Вести Кремля. Сливки: Защита России от коронавируса. Кадыров станет патриархом

      Вести Кремля 90 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 февраля – Россия в течение последнего месяца почувствовала на своей шкуре, как под боком иметь опасного соседа. Китайський коронавирус заставил нового премьера Мишустина принять кардинальные решения. Патриарху Кириллу стоит задуматься о будущем одной из главных скрем запаребрика. Но похоже, что замену директору православия РФ уже нашли.

      Также в выпуске:

      Кравчук и Скабеева переписывают историю.

      Беларусь "поставили раком".

      Несвятое письмо.

      In shapka we trust.

      "Няша" поздравила Зеленского.

      Дом, который построил Витя.

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля Рамзан Кадыров
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