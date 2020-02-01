Вести Кремля. Сливки: Защита России от коронавируса. Кадыров станет патриархом
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 февраля – Россия в течение последнего месяца почувствовала на своей шкуре, как под боком иметь опасного соседа. Китайський коронавирус заставил нового премьера Мишустина принять кардинальные решения. Патриарху Кириллу стоит задуматься о будущем одной из главных скрем запаребрика. Но похоже, что замену директору православия РФ уже нашли.
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In shapka we trust.
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