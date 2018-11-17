Вести Кремля. Сливки. Жестокие испытания ракет в РФ. Путин, талибы и мак
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 17.11 – Рогозин предложил проверить новую ракету РФ, как Сталин проверял машину: посадить внутрь конструктора и изрешетить из автомата. Путин устроил церемонию по случаю 30-летия окончания Афганской войны, усадил за стол Лаврова и талибов, и все это было похоже сплошной "мак русской дипломатии".
Также в выпуске:
Комплексы Путина.
Не пытайтесь покинуть Россию.
Мостопад РФ.
Батл Собчак и Симоньян.
Сахалин не замерзнет.
Танцы с погонными звездами.
Источник: 24 канал
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