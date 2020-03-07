Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
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В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 марта – в РФ придумали предоставлять больницам "звезды" для того, чтобы улучшить уровень обслуживания и медицину в целом. Правда, похоже, условия останутся те же, а изменятся разве что названия. Некоторые в России считают, что с коронавирусом намного быстрее и эффективнее справился бы Сталин.
Также в выпуске
Мусульмане против конституции РФ.
Пост, РПЦ и соцсети.
Извинения Кадыров.
Звездные больницы.
Не нравится в России? Прямиком в Дели!
Русский терминатор.
Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 7 марта 2020
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