Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 марта – в РФ придумали предоставлять больницам "звезды" для того, чтобы улучшить уровень обслуживания и медицину в целом. Правда, похоже, условия останутся те же, а изменятся разве что названия. Некоторые в России считают, что с коронавирусом намного быстрее и эффективнее справился бы Сталин.

Также в выпуске Мусульмане против конституции РФ. Пост, РПЦ и соцсети. Извинения Кадыров. Звездные больницы. Не нравится в России? Прямиком в Дели! Русский терминатор. Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 7 марта 2020