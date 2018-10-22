Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
В свежем выпуске "Вести. Кремля" за 22.10 – главный пропагандист российского зомбоящика Дмитрий Киселев выдал очередной перл: "Надо "сузить" свободу слова в России. Тоньше, свободу "самовыражения". Причем не административно, а культурно". Захарова – сливки российского общества. Поэтому прекрасно понимает: чтобы быть настоящей бояриней, нужно пить "боярышник". Но это не точно.
Также в выпуске:
Трамп-демарш.
Мистер "соловьиный помет".
Насилие под патронатом РПЦ.
Источник: 24 канал
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