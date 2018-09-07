Вести Кремля. В космос с водочным двигателем РФ. Православный Ватикан

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 07.09 – в РФ денег на освоение космоса нет, ракеты падают, но российские ученые нашли выход, чтобы утереть всем нос, они разработали двигатель, работающий на водке. Ненависть Кремля держится на 3-х рычагах: НАТО, гомосексуализм и католицизм. Гомосексуалистов в России хватает, и о стандартах НАТО там мечтают, а теперь и католические традиции перенимают.

Также в выпуске: Псевдотолстой из псевдодронов: Россия похвасталась очередным фейлом.