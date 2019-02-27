Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 февраля – нидерландская таможня перехватила три тысячи ящиков русской водки для ким Чен Ына. Если в России нужно ударить по демографической ситуации, то этим могла бы заняться РПЦ. Там, если видят, что кто-то собрался к врачу – завернут и объяснят, чем нужно заниматься православному на самом деле.

Также в выпуске: Секс-куклы в России. Партер Хабиба.