Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 февраля – нидерландская таможня перехватила три тысячи ящиков русской водки для ким Чен Ына. Если в России нужно ударить по демографической ситуации, то этим могла бы заняться РПЦ. Там, если видят, что кто-то собрался к врачу – завернут и объяснят, чем нужно заниматься православному на самом деле.
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Источник: 24 канал
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