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      Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина

      Вести Кремля 57 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 февраля – нидерландская таможня перехватила три тысячи ящиков русской водки для ким Чен Ына. Если в России нужно ударить по демографической ситуации, то этим могла бы заняться РПЦ. Там, если видят, что кто-то собрался к врачу – завернут и объяснят, чем нужно заниматься православному на самом деле.

      Также в выпуске:

      Секс-куклы в России.

      Партер Хабиба.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Вести Кремля Ким Чен Ын
      Источник: 24 канал
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