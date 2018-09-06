Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 06.09 – Минобороны России анонсировал строительство церкви для военных, тогда может скоро и их глава Сергей Шойгу сменит камуфляж на камуфлированную рясу. Социологические исследования показали, что россияне положительно относятся к Иосифу Сталину, потому одиозный Владимир Жириновский решил примерить на себя роль диктатора.
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Источник: 24 канал
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