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Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным

Вести Кремля 51 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 06.09 – Минобороны России анонсировал строительство церкви для военных, тогда может скоро и их глава Сергей Шойгу сменит камуфляж на камуфлированную рясу. Социологические исследования показали, что россияне положительно относятся к Иосифу Сталину, потому одиозный Владимир Жириновский решил примерить на себя роль диктатора.

Также в выпуске:

Особая российская аллергия на работу

Теги: Владимир Жириновский Патриарх Кирилл Вести Кремля
Источник: 24 канал
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