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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Вести Кремля: Зачем Путину панды. Онлайн-знакомства по-русски

      Вести Кремля 20 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 июня – председатель КНР Си Цзиньпин прилетел подарить двух панд Московскому зоопарку. Оказалось, что это все не просто так. Животные очень нужны Владимиру Путину. Приложение для знакомств Tinder готово предоставлять данные российским спецслужбам. Возможно, приложение скрывает переписку Трампа с российским президентом

      Также в выпуске:

      "Роскино" против НВО или Русская версия сериала "Чернобыль".

      Ракеты – на металлолом.

      Что скрывает нежный голос Песковой.

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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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