Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 05.04 – Алексей Навальный занялся раскруткой собственного YouTube-канала и его ручку озолотили. Кажется, его сторонники должны радоваться, а враги завидовать, но нет, всем просто смешно. Эрдоган навострил свой ятаган и только ждет, как бы достать ВВП с тыла. И, судя по всему, это время – не за горами.
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Источник: 24 Канал
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