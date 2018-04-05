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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана

Вести Кремля 62 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 05.04 – Алексей Навальный занялся раскруткой собственного YouTube-канала и его ручку озолотили. Кажется, его сторонники должны радоваться, а враги завидовать, но нет, всем просто смешно. Эрдоган навострил свой ятаган и только ждет, как бы достать ВВП с тыла. И, судя по всему, это время – не за горами.

Также в выпуске:

Церковь Патриарха Кирилла признали финучреждением.

Призыв в Вооруженные силы России по зову главы Кремля.

Теги: Новости России Реджеп Эрдоган религия Патриарх Кирилл Алексей Навальный Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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