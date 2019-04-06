Вести Кремля.Сливки: Главный русский шаман Шойгу. Автомобильный вандал Путин
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 апреля – в Российском журнале пишут, что парапсихология позволяет российским военным взламывать компьютерные программы и технику, прерывать телетрансляции, сжигать кристаллы в генераторах и подслушивать разговоры. Как Путин подходит к авто, то случается несчастье: то машина не заведется, то ручка отлетит.
Также в выпуске:
Новости Российской сверхдержавы.
Тинейджер Димон Медведев.
Грустный подарок от Кадырова.
Источник: 24 канал
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