Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 сентября – талантливые дети из России показали деду прототип электро самоката. Но он решил, что его обязательно нужно "улучшить" и обвесить ракетами. Димка Рогозин не знает чем заняться в космосе. Поэтому начал обдумывать план "Звёздных войн".

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Источник: 24 канал