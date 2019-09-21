19:48
21 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, сегодня
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, сегодня
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно

      Вести Кремля 43 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 сентября – талантливые дети из России показали деду прототип электро самоката. Но он решил, что его обязательно нужно "улучшить" и обвесить ракетами. Димка Рогозин не знает чем заняться в космосе. Поэтому начал обдумывать план "Звёздных войн".

      Также в выпуске:

      Турецкие понты сказочного.

      Космические боевики.

      Жириновский хочет подвинуть Путина?

      Русские и алкоголь.

      Шамана-спасителя закрыли в психбольнице.

      blog_ava
      В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего
      сегодня
      2190
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      сегодня , 19:08 В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      1290
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      сегодня , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 474
      Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      сегодня , 18:00 Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 340
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      сегодня , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 211
      Житейские реалии оккупированного Луганска: печальные фото
      сегодня , 16:00 Житейские реалии оккупированного Луганска: печальные фото
      Максим Мирович 3760
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук