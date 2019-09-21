Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 сентября – талантливые дети из России показали деду прототип электро самоката. Но он решил, что его обязательно нужно "улучшить" и обвесить ракетами. Димка Рогозин не знает чем заняться в космосе. Поэтому начал обдумывать план "Звёздных войн".
Также в выпуске:
Турецкие понты сказочного.
Космические боевики.
Жириновский хочет подвинуть Путина?
Русские и алкоголь.
Шамана-спасителя закрыли в психбольнице.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии