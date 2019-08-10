Вести Кремля. Сливки: "Бандера" разогнал митинги в России. Секретный пиджак для Путина

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 10 августа – в разгоне митингов в России виноваты... "бандеровцы"? Экс-хоккеист Третьяк показал Путину особенный пиджак, внутри которого пришит флаг России.

Источник: 24 канал

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