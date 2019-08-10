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      Вести Кремля. Сливки: "Бандера" разогнал митинги в России. Секретный пиджак для Путина

      362 Читати новину українською
      Вести Кремля. Сливки
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 10 августа – в разгоне митингов в России виноваты... "бандеровцы"? Экс-хоккеист Третьяк показал Путину особенный пиджак, внутри которого пришит флаг России.

      Также в выпуске:

      Путин учит Трампа. 

      Берды воскрес?

      Священник РПЦ переплюнул Скабееву.

      Боги дождя. 

      Виртуальная демократия.

      Видео "Вести Кремля. Сливки" за 10 августа 2019

       

       

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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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