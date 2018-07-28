Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 28.07 – Кадыров исчез с информационного поля. На днях стало известно, что на самом деле никуда он не исчезал, а готовится поразить Россию сиянием чистого интеллекта. Парень с фильма "Миллиардер из трущоб" получил в телешоу миллионы. А бывает и наоборот. У человека, не то что миллионы, у него миллиарды.
Также в выпуске:
Как Путин собирается строить мост.
Святая Наталия Поклонская.
Что делают женщины в футболе.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии