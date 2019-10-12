21:18
12 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, сегодня
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики

      Вести Кремля 53 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12 октября – в последнее время пошла особенно черная полоса в Минобороны РФ. В ближайшей перспективе перед Кожугетом – финансовая пропасть – не будет же он свои украденный деньги на танки отдавать. Но выход нашли молниеносно. Путин взялся за спорт и мячики.

      Также в выпуске:

      Синдром Пиноккио у Путина.

      Пыня АнтиТунберг.

      Автобус номер 200.

      "Свобода слова" в РФ.

      Попахивает голубизной.

      Атака дронов и месть Госдумы.

      blog_ava
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      сегодня
      5654
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      сегодня , 20:04 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 5649
      Масові протести "Ні – капітуляції": який вибір стоїть перед Зеленським
      сегодня , 20:00 Масові протести "Ні – капітуляції": який вибір стоїть перед Зеленським
      Віталій Дейнега 144
      Через що зірвались на крик Зеленський і журналіст 24 каналу
      сегодня , 19:30 Через що зірвались на крик Зеленський і журналіст 24 каналу
      Антон Голобородько 807
      Чорнобиль в центрі Києва: як пройшла виставка ARTEFACT: Chernobyl 33
      сегодня , 19:00 Чорнобиль в центрі Києва: як пройшла виставка ARTEFACT: Chernobyl 33
      Блог Медіа 158
      Про Авакова, "пользу" кнопкодавства, переход к "ЕС" и скандалы: интервью с Татьяной Чорновол
      сегодня , 17:57 Про Авакова, "пользу" кнопкодавства, переход к "ЕС" и скандалы: интервью с Татьяной Чорновол
      Ірина Буртик 957
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук