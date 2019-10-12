Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12 октября – в последнее время пошла особенно черная полоса в Минобороны РФ. В ближайшей перспективе перед Кожугетом – финансовая пропасть – не будет же он свои украденный деньги на танки отдавать. Но выход нашли молниеносно. Путин взялся за спорт и мячики.

Также в выпуске: Синдром Пиноккио у Путина. Пыня АнтиТунберг. Автобус номер 200. "Свобода слова" в РФ. Попахивает голубизной. Атака дронов и месть Госдумы.