Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12 октября – в последнее время пошла особенно черная полоса в Минобороны РФ. В ближайшей перспективе перед Кожугетом – финансовая пропасть – не будет же он свои украденный деньги на танки отдавать. Но выход нашли молниеносно. Путин взялся за спорт и мячики.
Также в выпуске:
Синдром Пиноккио у Путина.
Пыня АнтиТунберг.
Автобус номер 200.
"Свобода слова" в РФ.
Попахивает голубизной.
Атака дронов и месть Госдумы.
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