Вести Кремля. Сливки: Днюха путина. Подозрительный Кадыров

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12 октября – 7 октября Путину стукнуло 67 лет, на днюху в этом году дедушка взял палку и потянул с собой черта на куличики. Подозрительная история – Кадыров больше недели не появляется на публике.

Также в выпуске: Глобальное потепление в РФ. Чертова дюжина Пыни. Место для Путина. Дед на небе. Церковно-славянский вместо английского в школах РФ. Ургант подогрел одно место Соловьева. Гундяйалепсис в Уфе. У меня так Гуф R.I.P.анулся.