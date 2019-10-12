Вести Кремля. Сливки: Днюха путина. Подозрительный Кадыров
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12 октября – 7 октября Путину стукнуло 67 лет, на днюху в этом году дедушка взял палку и потянул с собой черта на куличики. Подозрительная история – Кадыров больше недели не появляется на публике.
Также в выпуске:
Глобальное потепление в РФ.
Чертова дюжина Пыни.
Место для Путина.
Дед на небе.
Церковно-славянский вместо английского в школах РФ.
Ургант подогрел одно место Соловьева.
Гундяйалепсис в Уфе.
У меня так Гуф R.I.P.анулся.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии