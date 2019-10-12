21:19
12 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, сегодня
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Вести Кремля. Сливки: Днюха путина. Подозрительный Кадыров

      Вести Кремля 38 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12 октября – 7 октября Путину стукнуло 67 лет, на днюху в этом году дедушка взял палку и потянул с собой черта на куличики. Подозрительная история – Кадыров больше недели не появляется на публике.

      Также в выпуске:

      Глобальное потепление в РФ.

      Чертова дюжина Пыни.

      Место для Путина.

      Дед на небе.

      Церковно-славянский вместо английского в школах РФ.

      Ургант подогрел одно место Соловьева.

      Гундяйалепсис в Уфе.

      У меня так Гуф R.I.P.анулся.

       

       

      blog_ava
      Усик – Уизерспун: прогноз букмекеров на бой
      сегодня
      986
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Рамзан Кадыров Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      сегодня , 20:04 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 5649
      Масові протести "Ні – капітуляції": який вибір стоїть перед Зеленським
      сегодня , 20:00 Масові протести "Ні – капітуляції": який вибір стоїть перед Зеленським
      Віталій Дейнега 144
      Через що зірвались на крик Зеленський і журналіст 24 каналу
      сегодня , 19:30 Через що зірвались на крик Зеленський і журналіст 24 каналу
      Антон Голобородько 807
      Чорнобиль в центрі Києва: як пройшла виставка ARTEFACT: Chernobyl 33
      сегодня , 19:00 Чорнобиль в центрі Києва: як пройшла виставка ARTEFACT: Chernobyl 33
      Блог Медіа 158
      Про Авакова, "пользу" кнопкодавства, переход к "ЕС" и скандалы: интервью с Татьяной Чорновол
      сегодня , 17:57 Про Авакова, "пользу" кнопкодавства, переход к "ЕС" и скандалы: интервью с Татьяной Чорновол
      Ірина Буртик 957
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук