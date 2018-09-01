Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 01.09 – Дмитрий Медведев снова исчез на две недели, а потом нашелся, но россияне заметили что-то не ладное в интервью премьер-министра. Владимир Путин решил выступить на телевидении и рассказать гражданам о пенсионной реформе, но те обратили внимание на его часы.

Также в выпуске: Суперкар для президента.



Любимое дело Путина.



Тюрьма для пользователей интернета.



Россияне против чеченцев.



Кобзон хоть до пенсии дожил.



Два лица Омска.