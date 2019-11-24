Вести Кремля. Сливки: Евроремонт для памятника воинам. Поддержа Тимати для Путина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 ноября – в России всегда с уважением относятся к истории, поэтому памятник погибшим воинам реконструировали вагонкой. Тимати записал скандальный трек о Москве, поэтому Путин отправил его с бургерами создавать отряды поддержки.
Также в выпуске:
"Вечный" Лукашенко.
Медведев все еще поет.
Путин на орбите.
Чеченцы и традиции, которые трудно перевести.
Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 24 ноября:
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