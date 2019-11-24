Вести Кремля. Сливки: Евроремонт для памятника воинам. Поддержа Тимати для Путина

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 ноября – в России всегда с уважением относятся к истории, поэтому памятник погибшим воинам реконструировали вагонкой. Тимати записал скандальный трек о Москве, поэтому Путин отправил его с бургерами создавать отряды поддержки.

Также в выпуске: "Вечный" Лукашенко. Медведев все еще поет. Путин на орбите. Чеченцы и традиции, которые трудно перевести. Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 24 ноября: