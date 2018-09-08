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Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
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Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ

Вести Кремля 29 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 08.09 – мало было Путина в ТВ, теперь о нем запускают еженедельную передачу. Россия начала искать пути для сближения из Западом, обучающие приемами миролюбия будущих дипломатов.

Также в выпуске:

Игра в наперстки от РПЦ.

Баталии светил небесных.

День перевернутого календаря.

Похорон "Барселоны".

Теги: Вести Кремля Новости России Владимир Путин
Источник: 24 канал
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