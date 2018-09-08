Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 08.09 – мало было Путина в ТВ, теперь о нем запускают еженедельную передачу. Россия начала искать пути для сближения из Западом, обучающие приемами миролюбия будущих дипломатов.

Также в выпуске: Игра в наперстки от РПЦ. Баталии светил небесных. День перевернутого календаря. Похорон "Барселоны".