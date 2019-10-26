Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 октября – Германия озобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов". Теперь россияны будут страдать еще больше от радиации и токсин. Все в России ставят рекорды, поэтому и Рамзан Кадыров захотел. Поэтому выпустят специальное приложение для тех, кто имеет рекордное количество нарушений уголовного кодекса.

Также в выпуске: Путин спасает африканцев. План Навального. Русская мечта: какая она. Зрелища для прихожан.