Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 октября – Германия озобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов". Теперь россияны будут страдать еще больше от радиации и токсин. Все в России ставят рекорды, поэтому и Рамзан Кадыров захотел. Поэтому выпустят специальное приложение для тех, кто имеет рекордное количество нарушений уголовного кодекса.
Также в выпуске:
Путин спасает африканцев.
План Навального.
Русская мечта: какая она.
Зрелища для прихожан.
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