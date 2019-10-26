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      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов

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      Вести Кремля Сливки
      Вести Кремля Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 октября – Германия озобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов". Теперь россияны будут страдать еще больше от радиации и токсин. Все в России ставят рекорды, поэтому и Рамзан Кадыров захотел. Поэтому выпустят специальное приложение для тех, кто имеет рекордное количество нарушений уголовного кодекса.

      Также в выпуске:

      Путин спасает африканцев.

      План Навального.

      Русская мечта: какая она.

      Зрелища для прихожан.

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      Теги: Вести Кремля Рамзан Кадыров
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