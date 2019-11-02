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      Вести Кремля. Сливки: Как Путин издевается над россиянами. Что случилось с Кридом

      64 Читати новину українською
      Вести Кремля Сливки
      Вести Кремля Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября – Владимир Путин предложил создавать медицинские отряды из волонтеров и студентов профильных медицинских вузов по аналогии со строительными отрядами. Рэп в России имеет очень негативное влияние, поэтому музыку Егора Крида назвали идеологическим оружием.

      Также в выпуске:

      Бутина уже у Путина.

      В России прорывает не економику, в трубы.

      Гадалки поднимают экономику РФ.

      "Останкино" горить в долгах.

      Чем кормят школьников в РФ.

      Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября 2019:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Владимир Путин
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