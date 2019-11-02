Вести Кремля. Сливки: Как Путин издевается над россиянами. Что случилось с Кридом
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября – Владимир Путин предложил создавать медицинские отряды из волонтеров и студентов профильных медицинских вузов по аналогии со строительными отрядами. Рэп в России имеет очень негативное влияние, поэтому музыку Егора Крида назвали идеологическим оружием.
Также в выпуске:
Бутина уже у Путина.
В России прорывает не економику, в трубы.
Гадалки поднимают экономику РФ.
"Останкино" горить в долгах.
Чем кормят школьников в РФ.
Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября 2019:
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии