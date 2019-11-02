Вести Кремля. Сливки: Как Путин издевается над россиянами. Что случилось с Кридом

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября – Владимир Путин предложил создавать медицинские отряды из волонтеров и студентов профильных медицинских вузов по аналогии со строительными отрядами. Рэп в России имеет очень негативное влияние, поэтому музыку Егора Крида назвали идеологическим оружием.

Также в выпуске: Бутина уже у Путина. В России прорывает не економику, в трубы. Гадалки поднимают экономику РФ. "Останкино" горить в долгах. Чем кормят школьников в РФ. Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 2 ноября 2019: