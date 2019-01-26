Вести Кремля. Сливки: Как Путин смывал грехи. Помощь Кобзона с того света

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 января – надеясь смыть грехи россияне вместе с Путиным готовы в мороз лезть в прорубь. Даже президент полез купаться в прорубь, но почему-то тайно. Пока в ГРУ ломали головы над тем, как обойти новые санкции, ответ пришел с того света. Они решил посмертно исключить экс-депутата Госдумы РФ из санкционного списка, куда Кобзон попал еще в 2015.

Также в выпуске: Дмитрий Рогозин придумал гениальную схему, как легко и непринужденно распилить триллион государственных денег. В России будут наказывать за карту страны без Крыма. Соловьев уверенно обогнал Кисилева в рейтинге самых богатых кремлевских журналистов. В России наиболее успешный вид спорта – дзюдо, братья Ротенберги так и забирают деньги из госбюджета. Современное российское вооружение, в отличие от Т-34, не очень едет. Министр Мединский пригрозил россиянам "Чебурнетом". Космос покорить легко могут бабки из отряда Путина. В России очень надо создать отдельный канал – Извенись TV.