Вести Кремля. Сливки: Как Путин смывал грехи. Помощь Кобзона с того света
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 января – надеясь смыть грехи россияне вместе с Путиным готовы в мороз лезть в прорубь. Даже президент полез купаться в прорубь, но почему-то тайно. Пока в ГРУ ломали головы над тем, как обойти новые санкции, ответ пришел с того света. Они решил посмертно исключить экс-депутата Госдумы РФ из санкционного списка, куда Кобзон попал еще в 2015.
Также в выпуске:
Дмитрий Рогозин придумал гениальную схему, как легко и непринужденно распилить триллион государственных денег.
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