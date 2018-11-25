Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 25.11 – Россия выделила 62,5 миллиона рублей для Росгвардии. На эти деньги закупили лазерные излучатели, чтобы лучше разгонять митинги, которых так боиться Путин. Главная героиня популярного мультфильма "Маша и Медведь" очень похожа с президентом РФ. В первую очередь тем, что они оба "откусывают больше, чем могут проглотить".
Также в выпуске:
Далеко ли Януковичу до патриарха.
Почему бабка в аптеке не была рада Путину.
Эпический батл колбасы в России.
Источник: 24 канал
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