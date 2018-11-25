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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь

      Вести Кремля 8 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 25.11 – Россия выделила 62,5 миллиона рублей для Росгвардии. На эти деньги закупили лазерные излучатели, чтобы лучше разгонять митинги, которых так боиться Путин. Главная героиня популярного мультфильма "Маша и Медведь" очень похожа с президентом РФ. В первую очередь тем, что они оба "откусывают больше, чем могут проглотить".

      Также в выпуске:

      Далеко ли  Януковичу до патриарха.

      Почему бабка в аптеке не была рада Путину.

      Эпический батл колбасы в России.

      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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