Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24.08 – ИГИЛ в Пальмире уничтожали статуи, для РПЦ их пока только прикрывают. Впрочем, так ли велика разница между одними террористами и другими? 28 миллионов рублей из фонда президента на изготовление медалей за строительство Крымского моста. Если мост рухнет – из медалей новый построят.
Также в выпуске:
Учителям – срочно в форму. При чем в военную.
Птеров, поросенок, гадалки и гимнастика: кто кого довел до белого каления.
"Какая страна – такая и Золушка" или поллитра для Захаровой.
Источник: 24 канал
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