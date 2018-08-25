Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24.08 – ИГИЛ в Пальмире уничтожали статуи, для РПЦ их пока только прикрывают. Впрочем, так ли велика разница между одними террористами и другими? 28 миллионов рублей из фонда президента на изготовление медалей за строительство Крымского моста. Если мост рухнет – из медалей новый построят.

Также в выпуске: Учителям – срочно в форму. При чем в военную. Птеров, поросенок, гадалки и гимнастика: кто кого довел до белого каления. "Какая страна – такая и Золушка" или поллитра для Захаровой.