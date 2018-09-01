Вести Кремля. Сливки. Колеса Калашникова. Профессии Путина

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 01.09 – ежегодно в мире рынок електромобилей растет на 25 процентоа, за беспросветное будущее електромобильного дела взялся концерн Калашникова. Путин открестился от верного оруженосца Медведева ы теперь на грибы и рыбалку берет с собой только Кужугетовича.

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