Вести Кремля. Сливки: Лукашенко заменит Трампа. Выборы в РФ +18

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 сентября – Александр Лукашенко удивил новым заявлением, что в 2021 году Минск станет столицей США. На выборах в России было так жарко, что россиянка сняла верхнюю одежду и оказалась полностью обнаженной.

Также в выпуске: Дед Пиня присел на стакан. Путину придется экономить. Министр культуры РФ против комиксов. Навальный напал на Памфилову. Медведев разбушевался. Короли дизлайков.

Источник: 24 канал