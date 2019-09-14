Вести Кремля. Сливки: Лукашенко заменит Трампа. Выборы в РФ +18
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 сентября – Александр Лукашенко удивил новым заявлением, что в 2021 году Минск станет столицей США. На выборах в России было так жарко, что россиянка сняла верхнюю одежду и оказалась полностью обнаженной.
Также в выпуске:
Дед Пиня присел на стакан.
Путину придется экономить.
Министр культуры РФ против комиксов.
Навальный напал на Памфилову.
Медведев разбушевался.
Короли дизлайков.
Источник: 24 канал
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