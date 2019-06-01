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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время

      Вести Кремля 27

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 июня – Дмитрий Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино. Вводится для поддержки отечественного виноделия. Сначала Россия расследует гибель альпиниста, который погиб 60 лет назад. А потом планируют разузнать о смерти Александра Пушкина.

      Также в выпуске:

      Патриарху математика не нужна.

      Сервис летающего такси в России.

      Музыкальное поздравление от деда.

      Куда можно российским гвардейцам.

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      Теги: Новости России Дмитрий Медведев Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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