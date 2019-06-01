Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 июня – Дмитрий Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино. Вводится для поддержки отечественного виноделия. Сначала Россия расследует гибель альпиниста, который погиб 60 лет назад. А потом планируют разузнать о смерти Александра Пушкина.

Также в выпуске: Патриарху математика не нужна. Сервис летающего такси в России. Музыкальное поздравление от деда. Куда можно российским гвардейцам.

Источник: 24 канал