Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 июня – Дмитрий Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино. Вводится для поддержки отечественного виноделия. Сначала Россия расследует гибель альпиниста, который погиб 60 лет назад. А потом планируют разузнать о смерти Александра Пушкина.
Также в выпуске:
Патриарху математика не нужна.
Сервис летающего такси в России.
Музыкальное поздравление от деда.
Куда можно российским гвардейцам.
Источник: 24 канал
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