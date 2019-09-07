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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска

      Вести Кремля 43 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 сентября – вовремя Дальневосточного экономического форума российский президент похвастался моделью нового ледокола индийскому премьеру Нарендра Моди. Единственный нюанс – модель ненастоящая. Стало известно, где Лукашенко взял электрокар. Президент Белоруссии заявил, что ему его подарил сам Илон Маск.

      Также в выпуске:

      Особый юмор в совке.

      Особое обращение к Путину.

      Поп флешмоб.

      Нано-столб.

      Хайль Зигфрид!

      Он вам не лимон.

      "Голуби летят от нашей зоны!"

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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля Александр Лукашенко
      Источник: 24 канал
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