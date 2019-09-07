Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 сентября – вовремя Дальневосточного экономического форума российский президент похвастался моделью нового ледокола индийскому премьеру Нарендра Моди. Единственный нюанс – модель ненастоящая. Стало известно, где Лукашенко взял электрокар. Президент Белоруссии заявил, что ему его подарил сам Илон Маск.
Также в выпуске:
Особый юмор в совке.
Особое обращение к Путину.
Поп флешмоб.
Нано-столб.
Хайль Зигфрид!
Он вам не лимон.
"Голуби летят от нашей зоны!"
Источник: 24 канал
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